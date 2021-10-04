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Детский лагерь “Солнечный” выставили на продажу

Детский лагерь “Солнечный” выставили на продажу

Киев  •  УНН

 • 16289 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Фонд государственного имущества выставил на аукцион по приватизации имущественный комплекс детского оздоровительного лагеря “Солнечный”, расположенного в курортном пгт Сергеевка, что под Одессой. Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 18 октября, пишет УНН.

Общая площадь актива составляет 5,3 тыс. кв. м.

В состав лота входит 11 единиц недвижимого имущества: 2 здания спальных корпусов, столовая, кинотеатр, медпункт, приемное отделение, пропускной пункт, ограждение, стадион и постамент (остатки конструкции).

Деятельность лагеря фактически не осуществляется с 2006 года. Имущество не используется, находится в неудовлетворительном и запущенном состоянии. Актив расположен на земельном участке площадью 2 га.

Лагерь находится на берегу лимана Шаболат, расстояние до Белгород-Днестровского составляет 19 км, до Одессы — 81 км.

Стартовая цена составляет 6,06 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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УНН-Одесса

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