Детский лагерь “Солнечный” выставили на продажу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Фонд государственного имущества выставил на аукцион по приватизации имущественный комплекс детского оздоровительного лагеря “Солнечный”, расположенного в курортном пгт Сергеевка, что под Одессой. Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 18 октября, пишет УНН.
Общая площадь актива составляет 5,3 тыс. кв. м.
В состав лота входит 11 единиц недвижимого имущества: 2 здания спальных корпусов, столовая, кинотеатр, медпункт, приемное отделение, пропускной пункт, ограждение, стадион и постамент (остатки конструкции).
Деятельность лагеря фактически не осуществляется с 2006 года. Имущество не используется, находится в неудовлетворительном и запущенном состоянии. Актив расположен на земельном участке площадью 2 га.
Лагерь находится на берегу лимана Шаболат, расстояние до Белгород-Днестровского составляет 19 км, до Одессы — 81 км.
Стартовая цена составляет 6,06 млн грн.