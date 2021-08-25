Дитина отримала опіки від пам'ятника у центрі Одеси

Вікторія Вікулевська розповіла, що її син з бабусею гуляли в міському саду поруч зі скульптурною композицією “Одеський час”, виготовленої з металу.

“Моя дитина сьогодні вирвала руку з бабусиної і оступилася, впала на коліна. У результаті опіки на всіх 4 кінцівках другого ступеня, довелося викликати швидку. Слава богу вона приїхала дуже швидко”, — написала Вакулевская.

Скульптурна композиція “Одеський час” була виготовлена одеським скульптором Михайлом Ревою. Композиція являє собою чотири скульптурних фігури, які встановлені на поворотній платформі. В середині — годинник на двометровій стійці. Зверху — маленька фігурка горобця. На відкритті, яке відбулося восени 2015 року під час виборів мера, композицію представив одеситам сам скульптор Михайло Рева і мер Геннадій Труханов.