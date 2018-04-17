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Дитина на Донеччині потонула у ямі з водою

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Донецькій області дитина потонула у ямі з водою. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

"17 квітня о 1:12 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у провулку Шмідта в селі Ровне Покровського району у ямі з водою знаходиться тіло дитини", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, бійці пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, за допомогою мотопомпи відкачали воду з ями, спустилися штурмовою драбиною та дістали тіло загиблої дитини.

Нагадаємо, у Чернівецькій області у річці місцеві жителі виявили тіло немовляти.

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