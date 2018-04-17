Дитина на Донеччині потонула у ямі з водою

"17 квітня о 1:12 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у провулку Шмідта в селі Ровне Покровського району у ямі з водою знаходиться тіло дитини", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, бійці пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, за допомогою мотопомпи відкачали воду з ями, спустилися штурмовою драбиною та дістали тіло загиблої дитини.

Нагадаємо, у Чернівецькій області у річці місцеві жителі виявили тіло немовляти.