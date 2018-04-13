Діти знайшли противопіхотну міну біля дороги на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Вугледарі діти 10 та 11 років, граючись в полі, побачили, що над землею стирчіть підозрілий предмет та розповіли про це вчителю, повідомляють у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області, передає кореспондент УНН.
За висновками експертів, міна калібром 50 мм пролежала на тому місці більше 70 років, та, за висновками вибухотехніків, знаходилася у бойовому стані і у будь-який час могла вибухнути.
“Протипіхотна мінометна міна використовувалася ще у період Другої світової війни. Детонатор знаходився у справному стані, а частина снаряду стирчала над землею. Вибухонебезпечний предмет знаходився у 20-ти метрах від дороги, де кожного дня проходить велика кількість людей” — зазначили у прес-службі Волноваського відділу поліції
Наразі вибухонебезпечний снаряд нейтралізовано.
Як повідомляв УНН, на Донеччині евакуювали школярів через знайдений боєприпас.