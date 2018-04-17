Діти бійців АТО та Марина Порошенко вписали нові сторінки до "Книги миру" у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сьогодні в рамках робочого візиту дружина Президента України Марина Порошенко привезла "Книгу Миру" до Кропивницького. Про це повідомив кореспондент УНН.
Разом із вихованцями загальноосвітнього навчального закладу №16 – дитячо-юнацького центру "Лідер", чиї батьки є учасниками АТО, перша леді заповнила нові сторінки національного проекту.
"Цей проект стартував, коли почалося військове вторгнення, тоді наші земляки стали на захист країни, ми ними пишаємося та вклоняємося їм. Я хочу, щоб це було постання України іншим державам про те, що ми хочемо миру в своїй країні", - сказала перша леді.
Під час зустрічі з Мариною Порошенко маленькі кропивничани прочитали вірші про війну та мир. Поетичні рядки, написані дітьми та їхніми батьками, внесли до книги разом із побажаннями про встановлення миру.
За словами дружини Президента, "Книгу Миру" презентують громадськості у серпні, відбудеться це у Києві. Перша леді запросила школярів на урочистості з цього приводу.
Так, Кіровоградщина стала 21-м регіоном, жителі якого долучилися до цього проекту.
Нагадаємо, дружина Президента Марина Порошенко, перебуваючи у Вінниці, разом із дітьми учасників АТО заповнила нові сторінки національного проекту "Книга Миру",