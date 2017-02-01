Дітей з Авдіївки планують навчати в школі під час світлового дня - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ 1 лютого. УНН. Для дітей з Авдіївки планують відновити роботу хоча б однієї школи, щоб навчати їх під час світлового дня. Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Дав доручення, щоб ми розглянули можливість відновити роботу хоча б у світловий день однієї школи для того, щоб дітей з Авдіївки можливо було в світловий день навчати”, — сказав В.Гройсман.
За його словами, наразі відділ освіти району цим займається.
Як повідомляв УНН, у ЮНІСЕФ повідомили, що шість шкіл і чотири дитячих садки в районі Авдіївки закрилися через бойові дії, що призупинило освітній процес.