Детей из Авдеевки планируют обучать в школе во время светового дня - В.Гройсман

"Дал поручение, чтобы мы рассмотрели возможность восстановить работу хотя бы в световой день одной школы для того, чтобы детей из Авдеевки можно было в световой день учить", - сказал В.Гройсман.

По его словам, сейчас отдел образования района этим занимается.

Как сообщал УНН, в ЮНИСЕФ сообщили, что шесть школ и четыре детских сада в районе Авдеевки закрылись за боевых действий, что приостановило образовательный процесс.