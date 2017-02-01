Детей из Авдеевки планируют обучать в школе во время светового дня - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ 1 февраля. УНН. Для детей из Авдеевки планируют восстановить работу хотя бы одной школы, чтобы учить их во время светового дня. Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Дал поручение, чтобы мы рассмотрели возможность восстановить работу хотя бы в световой день одной школы для того, чтобы детей из Авдеевки можно было в световой день учить", - сказал В.Гройсман.
По его словам, сейчас отдел образования района этим занимается.
Как сообщал УНН, в ЮНИСЕФ сообщили, что шесть школ и четыре детских сада в районе Авдеевки закрылись за боевых действий, что приостановило образовательный процесс.