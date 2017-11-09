Дистриб’ютором горішків Рибалки є компанія з "ДНР" - Казанський

“У мене є багато знайомих на територіях ОРДЛО. Завдяки їм мені відомо, що певні товари завозяться з території України, незважаючи на те, що начебто є блокада, і ми не торгуємо з тією територією. Сухарики „Снек експорт“ (належить батькові Рибалки та входить до родинної снекової корпорації — ред.), які виробляє компанія депутата з фракції О.Ляшка, вони туди завозяться, і там є і ці горішки „Козацька розвага“, і сухарики, снеки.

Є така компанія „Мак інвест“, яка раніше була українською і називалася „Сладкая жизнь“ , вона базувалася в Макіївці, а зараз вона зареєструвалася в „ДНР“ і змінила назву, і так само вони займаються дистрибуцією продуктів і вони займаються поширенням саме цієї продукції (компанії С.Рибалки — ред.) , поширенням її з України”, — розповів Д.Казанський.

Блогер наголосив, що у його розпорядження є документи, які підтверджують, що на території ОРДЛО реалізуються товари, вироблені родинною компанією С.Рибалки саме в Україні.

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“Мені надсилали внутрішні документи, бо один із моїх товаришів має відношення до цієї компанії („Мак інвест“ — ред.). Снеки потрапляють саме з України, на пачках вказано, що вони вироблені в Дніпропетровській області”, — зазначив він.

Блогер зауважив, що факти продажу продукції компанії С.Рибалки на територіях ОРДЛО свідчать про те, що заяви радикалів не співпадають з їх діями.

“Дуже дивно, коли вся Радикальна фракція каже „давайте розірвемо дипломатичні стосунки з РФ“, і вся така патріотична риторика, а тут виявляється, що людина, яку сам О.Ляшко називає спонсором партії, заробляє на цьому гроші”, — додав Д.Казанський.

Нагадаємо, СБУ розслідує кримінальне провадження за підозрою службових осіб S.Group у фінансуванні тероризму. За даними слідства, вказана снекова корпорація налагодила збут своїх товарів на окупованих територіях Криму і Сходу України.

Раніше факти продажу снеків S.Group в ОРДЛО фіксували журналісти. Більше того, ЗМІ знайшли зв’язки бізнесу нардепа Рибалки з РФ, де на Липецькому заводі виробляють снеки, практично аналогічні українським.

Додамо, що компанії з корпорації S.Group підозрюються слідчими ГПУ у несплаті податків, фіктивному підприємництві та виведенні значних коштів в офшорні структури.