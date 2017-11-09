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Дистрибьютором орешков Рыбалки является компания из "ДНР" - Казанский

Дистрибьютором орешков Рыбалки является компания из "ДНР" - Казанский

Киев  •  УНН

 • 10199 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Компания семьи радикала Сергея Рыбалки поставляет свою продукцию на временно оккупированные территории через дистрибьютора с так называемой “Донецкой народной республики” (“ДНР”). Об этом в эфире канала 112 заявил блогер Денис Казанский, передает УНН.

“У меня есть много знакомых на территориях ОРДЛО. Благодаря им я знаю, что определенные товары завозятся с территории Украины, несмотря на то, что вроде есть блокада и мы не торгуем с той территорией. Сухарики „Снек экспорт“ (принадлежит отцу Рыбалки и входит в семейную снековую компанию — ред.), которые производит компания депутата из фракции О.Ляшко, они туда завозятся, и там есть и эти орешки „Казацкое развлечение“, и сухарики, снэки.

Есть такая компания „Мак инвест“, которая раньше была украинской и называлась „Сладкая жизнь“, она базировалась в Макеевке, а сейчас она зарегистрировалась в „ДНР“ и сменила название, и так же они занимаются дистрибуцией продуктов и они занимаются распространением именно этой продукции (компании С.Рыбалки — ред.), распространением ее из Украины”, — рассказал Д.Казанский.

Блогер отметил, что в его распоряжение есть документы, подтверждающие, что на территории ОРДЛО реализуются товары, произведенные семейной компанией С.Рыбалки именно в Украине.

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“Мне присылали внутренние документы, потому что один из моих товарищей имеет отношение к этой компании („Мак инвест“ - ред.). Снеки попадают именно из Украины, на пачках указано, что они произведены в Днепропетровской области”, - отметил он.

Блогер отметил, что факты продажи продукции компании С.Рыбалки на территориях ОРДЛО свидетельствуют о том, что заявления радикалов не совпадают с их действиями.

“Очень странно, когда вся Радикальная фракция говорит ” давайте разорвем дипломатические отношения с РФ“, и вся такая патриотическая риторика, а тут оказывается, что человек, которого сам Ляшко называет спонсором партии, зарабатывает на этом деньги”, — добавил Д.Казанский.

Напомним, СБУ расследует уголовное производство по подозрению должностных лиц S.Group в финансировании терроризма. По данным следствия, указанная снековая корпорация наладила сбыт своих товаров на оккупированных территориях Крыма и Востока Украины.

Ранее факты продажи снеков S.Group в ОРДЛО фиксировали журналисты. Более того, СМИ нашли связи бизнеса нардепа Рыбалки с РФ, где на Липецком заводе производят снеки, практически аналогичные украинским.

Добавим, что компании из корпорации S.Group подозреваются следователями ГПУ в неуплате налогов, фиктивном предпринимательстве и выводе значительных средств в оффшорные структуры.

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