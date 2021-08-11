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Дискваліфікація росіян: українці здобули срібло Кубку Європи зі спортивної ходьби

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Іван Банзерук разом із усією українською чоловічою командою зі спортивної ходьби на 50 км піднялися на друге місце на Кубку Європи-2015 зі спортивної ходьби, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.

Деталі

Досягнення українців стало можливим після застосованих "Athletics Integrity Unit" санкцій до російських скороходів Івана Носкова і Міхаіла Рижова, які брали участь у змаганнях у Мурсії.

Таким чином, через дискваліфікацію зазначених вище спортсменів команди Росії, яка стала першою, їхні результати було анульовано. Це призвело до того, що Україна в командному заліку (50 км, чоловіки) піднялася на друге місце, а в індивідуальних змаганнях Іван Банзерук відтепер офіційно є срібним призером Кубка Європи-2015.

Доповнення

Завдяки усуненню російських спортсменів Марко де Лука став чемпіоном змагань на дистанції 50 км.

Українські Національні Новини

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