Диригентка Оксана Линів вийшла заміж за відомого скрипаля Андрія Мурзу: з'явились світлини з весілля
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Українська диригентка Оксана Линів вийшла заміж за українського скрипаля, що грає у Дюссельдорфському симфонічному оркестру Андрію Мурзу. Світлини вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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За словами Линів, через ситуацію з пандемією святкування відбулося в маленькому сімейному колі, але з усіма традиціями.
"Дорогі друзі, дякую всім за численні теплі побажання та привітання!!!
Через ситуацію з пандемією ми святкували наше весілля в маленькому сімейному колі, тим не менше зберігаючи традиції нашої батьківщини - з великою кількістю сміху, музики та радості!" - написала диригентка.
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