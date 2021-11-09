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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Диригентка Оксана Линів вийшла заміж за відомого скрипаля Андрія Мурзу: з'явились світлини з весілля

Київ • УНН

 • 119666 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Українська диригентка Оксана Линів вийшла заміж за українського скрипаля, що грає у Дюссельдорфському симфонічному оркестру Андрію Мурзу. Світлини вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Диригентка Оксана Линів вийшла заміж за відомого скрипаля Андрія Мурзу: з'явились світлини з весілля

Деталі

За словами Линів, через ситуацію з пандемією святкування відбулося в маленькому сімейному колі, але з усіма традиціями.

"Дорогі друзі, дякую всім за численні теплі побажання та привітання!!! 

Через ситуацію з пандемією ми святкували наше весілля в маленькому сімейному колі, тим не менше зберігаючи традиції нашої батьківщини - з великою кількістю сміху, музики та радості!" - написала диригентка.

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