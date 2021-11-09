Диригентка Оксана Линів вийшла заміж за відомого скрипаля Андрія Мурзу: з'явились світлини з весілля

Деталі

За словами Линів, через ситуацію з пандемією святкування відбулося в маленькому сімейному колі, але з усіма традиціями.

"Дорогі друзі, дякую всім за численні теплі побажання та привітання!!!

Через ситуацію з пандемією ми святкували наше весілля в маленькому сімейному колі, тим не менше зберігаючи традиції нашої батьківщини - з великою кількістю сміху, музики та радості!" - написала диригентка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українка стане першою жінкою-диригентом престижного оперного фестивалю