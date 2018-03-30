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Директор нацрозвідки США вважає, що висилка дипломатів РФ вигідна для Вашингтона

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Висилка російських дипломатів із США вигідна Вашингтону, навіть з урахуванням відповідних кроків Москви, щодо РФ можливі додаткові заходи. Про це заявив 29 березня очільник американської Національної розвідки Деніел Коутс під час виступу в Техаському університеті в Остіні, трансляція велася на сайті навчального закладу, передає УНН.

“Очевидно, що Росія представляє для нас виклик, — сказав Коутс. — Москва продовжує працювати над тим, щоб підірвати західні демократії, у тому числі нашу”. “Безсоромне застосування отруйної речовини з метою вбивства або замаху на вбивство їхнього колишнього агента, а також інші допущені ними порушення Конвенції про заборону хімічної зброї демонструють зневагу до людського життя. І ми дали відповідь на це”, — зазначив директор нацрозвідки.

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“Ми дали старт значній програмі з метою відправки додому агентів (Росії — Ред.). До нас приєдналися наші західні союзники і інші країни по всьому світу. Думаю, цифри продовжать рости”, — стверджував Коутс.

Глава нацрозвідки США констатував, що Москва прийняла заходи у відповідь. “Сьогодні вони оголосили, що у відповідь висилають таке ж число, що й ми”, — сказав Коутс. “Це йде нам на користь”, — додав він, пояснивши, що в США “набагато більше” співробітників російських розвідувальних служб, ніж їх американських колег у Росії.

“Ми також закрили генеральне консульство в Сіетлі, — додав він. — Вони, як я дізнався кілька хвилин тому, закрили для нас консульство в Санкт-Петербурзі”. “Але це проблема, якої нам потрібно займатися, тут справа у шкідливих діях з метою підриву наших базових цінностей”, — сказав Коутс. Зазначені рішення американської сторони він назвав “важливим кроком уперед”.

Як повідомляв УНН, 26 березня Президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 росіян зі Сполучених Штатів і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великій Британії. Ще 24 європейські країни, Австралія, Грузія і Канада також вирішили вислати дипломатів РФ (всього 63 особи). НАТО скоротила склад російської місії при організації з 30 до 20 осіб, а Євросоюз відкликав для консультацій свого посла в Москві. Приклад ЄС наслідували Болгарія, Люксембург, Мальта, Португалія та Словаччина (раніше Лондон вислав 23 дипломата РФ, Москва відповіла висилкою такого ж числа британських).

Нагадаємо, скоординована акція відбулася на тлі отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.

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