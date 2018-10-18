Директор NASA: відносини США і Росії в космосі зараз міцніші, ніж будь-коли

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Директор Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA Джим Брайденстайн вважає, що співпраця Росії і США в космічній сфері зараз міцніше, ніж будь-коли. Про це він заявив в ході бесіди з астронавтом Ніком Хейгом, інформує УНН з посиланням на офіційний сайт відомства.