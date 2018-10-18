Директор NASA: відносини США і Росії в космосі зараз міцніші, ніж будь-коли
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Директор Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA Джим Брайденстайн вважає, що співпраця Росії і США в космічній сфері зараз міцніше, ніж будь-коли. Про це він заявив в ході бесіди з астронавтом Ніком Хейгом, інформує УНН з посиланням на офіційний сайт відомства.
“Відносини між США і Росією в космосі, можливо, зараз міцніше, ніж будь-коли”, — сказав директор NASA. Він назвав Хейга “справжнім американським героєм” і зазначив, що і росіяни, і американці були щасливі, коли дізналися, що екіпаж “Союзу” не постраждав.
Брайденстайн пообіцяв астронавту, що наступний запуск обов’язково виявиться вдалим і Хейг зможе досягти Міжнародної космічної станції (МКС).
Як повідомляв УНН, ЗМІ назвали головною версією катастрофи російського “Союзу” помилку робочих Байконуру.