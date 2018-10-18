Директор NASA: отношения США и России в космосе сейчас крепче, чем когда-либо

“Отношения между США и Россией в космосе, возможно, сейчас крепче, чем когда-либо”, — сказал директор NASA. Он назвал Хейга “настоящим американским героем” и отметил, что и россияне, и американцы были счастливы, когда узнали, что экипаж “Союза” не пострадал.

Брайденстайн пообещал астронавту, что следующий запуск обязательно окажется удачным и Хейг сможет достичь Международной космической станции (МКС).

Как сообщал УНН, СМИ назвали главной версией катастрофы российского “Союза” ошибку рабочих Байконура.