Директор NASA: отношения США и России в космосе сейчас крепче, чем когда-либо
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Джим Брайденстайн считает, что сотрудничество России и США в космической сфере сейчас крепче, чем когда-либо. Об этом он заявил в ходе беседы с астронавтом Ником Хейгом, информирует УНН со ссылкой на официальный сайт ведомства.
“Отношения между США и Россией в космосе, возможно, сейчас крепче, чем когда-либо”, — сказал директор NASA. Он назвал Хейга “настоящим американским героем” и отметил, что и россияне, и американцы были счастливы, когда узнали, что экипаж “Союза” не пострадал.
Брайденстайн пообещал астронавту, что следующий запуск обязательно окажется удачным и Хейг сможет достичь Международной космической станции (МКС).
Как сообщал УНН, СМИ назвали главной версией катастрофы российского “Союза” ошибку рабочих Байконура.