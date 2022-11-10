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Дипломат про вплив виборів у США на допомогу Україні: двопалатна і двопартійна підтримка залишиться

Дипломат про вплив виборів у США на допомогу Україні: двопалатна і двопартійна підтримка залишиться

Київ • УНН

 • 312349 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Попри те, що до Сенату та Конгресу США пройшли декілька республіканців, які проти надання допомоги Україні, все ж у нас залишається двопартійна та двопалатна підтримка. Про це під час брифінгу повідомив дипломат, колишній радник міністра оборони України Олександр Хара, передає УНН.

Цитата

«Було 11 сенаторів та 56 представників Палати, які голосували проти виділення Україні 40 млрд. Це були скептики щодо України і більшість з них потрапила принаймні до Сенату. Ще кілька одіозних республіканців вже потрапили і в Конгрес та будуть відігравати свою роль. Але з такими результатами збільшилася роль справжніх консерваторів, що нам на користь. Двопалатна і двопартійна підтримка залишатиметься. Є окремі республіканці-трампісти, які будуть відігравати негативну роль, але вони не є в більшості», – зазначив Хара.

Дипломат додав, що також залишається ленд-ліз, розрахований на 2 роки. Він дозволяє президенту США Джо Байдену більш гнучко обходити певні процедури та реалізовувати надання допомоги Україні.

Додамо

Результати цих виборів у США матимуть значний вплив на наступні два роки президентства Джо Байдена та його політику, включно з протидією російській агресії в Україні.

Усі 435 членів Палати представників переобираються кожні два роки. Останні два роки більшість у Палаті мали демократи. Це типово: за обрання нового президента його партія найчастіше отримує контроль над обома палатами Конгресу.

Однак шанси демократів зберегти свій вплив у Конгресі невеликі – зазвичай партія чинного президента на його першому терміні проміжні вибори програє. Виняток був лише у 2002 році, через рік після терактів 11 вересня, коли популярність Буша-молодшого залишалася дуже високою.

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