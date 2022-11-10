Дипломат про вплив виборів у США на допомогу Україні: двопалатна і двопартійна підтримка залишиться

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«Було 11 сенаторів та 56 представників Палати, які голосували проти виділення Україні 40 млрд. Це були скептики щодо України і більшість з них потрапила принаймні до Сенату. Ще кілька одіозних республіканців вже потрапили і в Конгрес та будуть відігравати свою роль. Але з такими результатами збільшилася роль справжніх консерваторів, що нам на користь. Двопалатна і двопартійна підтримка залишатиметься. Є окремі республіканці-трампісти, які будуть відігравати негативну роль, але вони не є в більшості», – зазначив Хара.

Дипломат додав, що також залишається ленд-ліз, розрахований на 2 роки. Він дозволяє президенту США Джо Байдену більш гнучко обходити певні процедури та реалізовувати надання допомоги Україні.

Додамо

Результати цих виборів у США матимуть значний вплив на наступні два роки президентства Джо Байдена та його політику, включно з протидією російській агресії в Україні.

Усі 435 членів Палати представників переобираються кожні два роки. Останні два роки більшість у Палаті мали демократи. Це типово: за обрання нового президента його партія найчастіше отримує контроль над обома палатами Конгресу.

Однак шанси демократів зберегти свій вплив у Конгресі невеликі – зазвичай партія чинного президента на його першому терміні проміжні вибори програє. Виняток був лише у 2002 році, через рік після терактів 11 вересня, коли популярність Буша-молодшого залишалася дуже високою.