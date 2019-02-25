"Динамо" здобуло розгромну перемогу над "Зорею"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Київське "Динамо" провело першу зустріч після поновлення УПЛ. Суперником в 19-му турі стали гості з Луганську – "Зоря", передає кореспондент УНН.
"Біло-сині" ударно провели останні 10 хвилин тайму та за цей проміжок практично зняли питання про переможця зустрічі.
Швидкий прорив господарів після прострілу Циганкова завершив ударом у порожню сітку Шапаренко. Згодом Беньямін Вербич пройшов велику частку поля з м'ячем, увійшов з ним до штрафної і завдав удару у нижній кут воріт. Наприкінці тайму Шапаренко оформив дубль – 3:0.
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На початку наступної половини Караваєв помилився при вибиванні м'яча з карного майданчику, подарувавши володіння Вербичу. Словенець без перешкод пробив кіпера Феліпе. Закінчив погром луганчан новачок команди Фран Соль. Подача з правої бровки від Кендзьори обернулася влучним пострілом головою іспанця – 5:0.
Окрім того додамо, "Зоря" впродовж шести поспіль матчів не може перемогти "Динамо".