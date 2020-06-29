"Динамо" зазнало сьомої поразки в сезоні УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У матчі 28-го туру чемпіонату України відбувся матч між "Десною" та "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
Капітан киян Віктор Циганов відзначився двома взяттями воріт, але їх суперник відповів голами Картушова, Гітчегката автоголу Каргбо та Гітченка - 3:2.
Склад команд:
"Динамо": Бущан – Кендзьора (Караваєв, 46), Шабанов, Попов, Миколенко – Кадірі, Шепелєв, Буяльський, Циганков (к), Вербич – Русин.
"Десна": Паст, Тамм, Огіря, Домбровський, Арвеладзе (Гуцуляк, 67), Філіппов, Калітвінцев (Картушов, 87), Гітченко, Конопля, Старенький, Імереков.
Додамо, "Динамо" з 55 очками йде другим, а "Десна" четверта (52).