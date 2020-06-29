"Динамо" зазнало сьомої поразки в сезоні УПЛ

Капітан киян Віктор Циганов відзначився двома взяттями воріт, але їх суперник відповів голами Картушова, Гітчегката автоголу Каргбо та Гітченка - 3:2.

Склад команд:

"Динамо": Бущан – Кендзьора (Караваєв, 46), Шабанов, Попов, Миколенко – Кадірі, Шепелєв, Буяльський, Циганков (к), Вербич – Русин.

"Десна": Паст, Тамм, Огіря, Домбровський, Арвеладзе (Гуцуляк, 67), Філіппов, Калітвінцев (Картушов, 87), Гітченко, Конопля, Старенький, Імереков.

Додамо, "Динамо" з 55 очками йде другим, а "Десна" четверта (52).