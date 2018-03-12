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"Динамо" з перемоги над "Вересом" стартувало в другому етапі УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У рамках 23 туру (стартовий тур другого етапу) чемпіонату Української Прем’єр-ліги київське “Динамо” на власному полі мінімально перемогло рівненський “Верес”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.

“Динамівці” спокійно розпочали матч, активізувавшись хвилин за десять після стартового свистка. Спочатку воротар парирував удар Бєсєдіна, потім м’яч після удару Буяльського пролетів повз ворота, і, нарешті, стався гол. Морозюк запустив у прорив Бєсєдіна, форвард виграв забіг у захисника та в падінні віддав пас на Мораеса — бразильському легіонеру залишалося поцілити в порожні ворота з центру штрафного майданчика.

До кінця першого тайму залишалося ще багато часу, й “динамівці” провели його в атаках, фактично не випускаючи суперника з його половини поля. Найкращі моменти, аби подвоїти перевагу, мали Морозюк, який зі штрафного цілив у кут воріт, але воротар зреагував та перевів на кутовий, а також Вербич, який, опинившись перед самими воротами, якимось дивом не зміг влучити по м’ячу, щоб завдати акцентованого удару, що дозволило голкіперу забрати “кулю” до своїх рук.

Більша частина другого тайму пройшла так само за переваги “Динамо”. Активний Вербич та Мбокані, який вийшов на заміну, так і не змогли ще раз цього вечора засмутити голкіпера “Вереса”. Гості в останній десятихвилинці спробували затиснути “динамівців” на власній половині поля, влаштувавши штурм володінь “біло-синіх”, але так само успіху не досягли — 1:0

Склади колективів:
“Динамо”: Бойко, Морозюк (к, Гонсалес, 90+4), Кендзьора, Бурда, Кадар, Піварич, Буяльський, Шепелєв, Вербич, Мораес (Шапаренко, 62), Бєсєдін (Мбокані, 74).

“Верес”: Бандура, Борзенко (к), Адамюк, Каменюка, Симінін, Морозенко (Мягков, 62), Карасюк, Кожанов (Пепі, 67), Западня (Приймак, 88), Куліш, Степанюк.

Отже, в турнірній таблиці підопічні Хацкевича продовжили гонитву за донецьким “Шахтарем” — у донеччан 54 очки, у киян 48.

Додамо, що в наступному протистоянні “біло-сині” 15-го березня прийматимуть у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи римське “Лаціо”.

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