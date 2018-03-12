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"Динамо" с победы над "Вересом" стартовало во втором этапе УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В рамках 23 тура (стартовый тур второго этапа) чемпионата Украинской Премьер-лиги киевское “Динамо” на своем поле минимально победило ровенский “Верес”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.

“Динамовцы” спокойно начали матч, активизировавшись минут через десять после стартового свистка. Сначала вратарь парировал удар Беседина, затем мяч после удара Буяльского пролетел мимо, и, наконец, случился гол. Морозюк запустил в прорыв Беседина, форвард выиграл забег у защитника и в падении отдал пас на Мораеса — бразильскому легионеру оставалось попасть в пустые ворота из центра штрафной.

К концу первого тайма оставалось еще много времени, и “динамовцы” провели его в атаках, фактически не выпуская соперника с его половины поля. Лучшие моменты, чтобы удвоить преимущество, имели Морозюк, который со штрафного целился в угол ворот, но вратарь среагировал и перевел на угловой, а также Вербич, который, оказавшись перед самыми воротами, каким-то чудом не смог попасть по мячу, чтобы нанести акцентированный удар, что позволило голкиперу забрать “шар” в свои руки.

Большая часть второго тайма прошла так же с преимуществом “Динамо”. Активный Вербич и Мбокани, который вышел на замену так и не смогли еще раз в этот вечер огорчить голкипера “Вереса”. Гости в последней десятиминутке попытались зажать “динамовцев” на своей половине поля, устроив штурм владений “бело-синих”, но так же успеха не достигли — 1:0

Склады коллективов:
“Динамо”: Бойко, Морозюк (к Гонсалес, 90+4), Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Буяльский, Шепелев, Вербич, Мораес (Шапаренко, 62), Беседин (Мбокани, 74).

“Верес”: Бандура, Борзенко (к), Адамюк, Каменюка, Симинин, Морозенко (Мягков, 62), Карасюк, Кожанов (Пепи, 67), Западня (Приймак, 88), Кулиш, Степанюк.

Итак, в турнирной таблице подопечные Хацкевича продолжили погоню за донецким “Шахтером” — у дончан 54 очка, у киевлян 48.

Добавим, что в следующем противостоянии “бело-синие” 15-го марта будут принимать в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы римское “Лацио”.

Украинские Национальные Новости

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