“Динамо” у меншості завдало поразки “Маріуполю”

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Київське “Динамо” провело гостьовий поєдинок 11-го туру УПЛ проти ФК “Маріуполь”, передає УНН.

Киянам вдався швидкий гол. На 6-й хвилині Денис Гармаш залишився ніким не прикритим у чужій карній зоні, обіграв голкіпера та відправив м’яч у порожню сітку воріт. Пізніше двома гострими потужними ударами відзначився Карлос Де Пена — воротар нейтралізував небезпеку.

До перерви “біло-сині” залишилися у меншості через фол останньої надії голкіпера Нещерета. Однак у меншості на 77 хвилині зумів відзначитися Циганков. Скоротили відставання приазовці в компенсований час зусиллями Топалова — 2:1.

Зауважимо, з 29 очками “Динамо” йдуть лідером випереджаючи “Шахтар” на 3 бали. “Маріуполь” має 16 пунктів.

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