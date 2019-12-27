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"Динамо" та "Десну" покарали грошовим штрафом за поведінку фанатів

"Динамо" та "Десну" покарали грошовим штрафом за поведінку фанатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. За підсумками проведеного засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, були прийняті рішення пов'язані з "Динамо" та "Десною", повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УАФ.

За неналежну поведінку вболівальників під час матчу 18-го туру УПЛ ФК "Десна" - ФК "Динамо" до ФК "Десна" застосовано санкції у вигляді обов’язкового грошового внеску в розмірі 100 тис. грн та закриття фанатського сектору на наступний домашній матч УПЛ. ФК "Динамо" Київ за неналежну поведінку вболівальників отримав штраф у розмірі 300 тис. грн.

Крім того, за вилучення в матчі 18-го туру УПЛ ФК "Дніпро-1" — ФК "Олександрія" футболіст ФК "Дніпро-1" Олександр Назаренко отримав відсторонення від участі у змаганнях на один матч та один матч умовно.

Нагадаємо, що у зустрічі 18 туру УПЛ "Динамо" завдяки голу Циганкова перемогло "Десну" (1:0) і повернулося на друге місце чемпіонату.

Українські Національні Новини

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