"Динамо" и "Десну" наказали денежным штрафом за поведение фанатов

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 31218 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118915 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124684 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122933 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 144941 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110639 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111219 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109757 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132172 просмотра

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"Динамо" и "Десну" наказали денежным штрафом за поведение фанатов

"Динамо" и "Десну" наказали денежным штрафом за поведение фанатов

Киев  •  УНН

 • 10855 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. По итогам проведенного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, были приняты решения связанные с "Динамо" и "Десной", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

За неподобающее поведение болельщиков во время матча 18-го тура УПЛ ФК "Десна" - ФК "Динамо" к ФК "Десна" применены санкции в виде обязательного денежного взноса в размере 100 тыс. грн и закрытия фанатского сектора на следующий домашний матч УПЛ. ФК "Динамо" Киев за неподобающее поведение болельщиков получил штраф в размере 300 тыс. грн.

Кроме того, за удаление в матче 18-го тура УПЛ ФК "Днепр-1" - ФК "Александрия" футболист ФК "Днепр-1" Александр Назаренко получил отстранение от участия в соревнованиях на один матч и один матч условно.

Напомним, что во встрече 18 тура УПЛ "Динамо" благодаря голу Цыганкова победило "Десну" (1:0) и вернулся на второе место чемпионата.

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