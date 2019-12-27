"Динамо" и "Десну" наказали денежным штрафом за поведение фанатов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. По итогам проведенного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, были приняты решения связанные с "Динамо" и "Десной", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
За неподобающее поведение болельщиков во время матча 18-го тура УПЛ ФК "Десна" - ФК "Динамо" к ФК "Десна" применены санкции в виде обязательного денежного взноса в размере 100 тыс. грн и закрытия фанатского сектора на следующий домашний матч УПЛ. ФК "Динамо" Киев за неподобающее поведение болельщиков получил штраф в размере 300 тыс. грн.
Кроме того, за удаление в матче 18-го тура УПЛ ФК "Днепр-1" - ФК "Александрия" футболист ФК "Днепр-1" Александр Назаренко получил отстранение от участия в соревнованиях на один матч и один матч условно.
Напомним, что во встрече 18 тура УПЛ "Динамо" благодаря голу Цыганкова победило "Десну" (1:0) и вернулся на второе место чемпионата.