"Динамо" пролонгувало контракт із легіонером
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Віце-чемпіон України з футболу київське "Динамо" оголосило про продовження співпраці із уругвайцем Карлосом Де Пеною, інформує УНН з посиланням на пресслужбу "біло-синіх".
Контракт із Карлосом де Пеною був укладений до 31 грудня 2019 року з опцією автоматичного продовження на 2 роки в разі, якщо футболіст до цієї дати проведе певну кількість матчів за "Динамо".
Сказано, що спортсмен зіграв необхідну для продовження контракту кількість матчів, отже його контракт із клубом діятиме до 31 грудня 2021 року.
Варто відзначити, що Де Пена прийшов до киян в квітні 2019 року. За цей період півзахисник відіграв за клуб 32 поєдинки – 6 голів і 6 асистів.
Нагадаємо, що Де Пена є першим в історії "Динамо" гравцем з Уругваю.