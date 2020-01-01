"Динамо" пролонгировало контракт с легионером
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Вице-чемпион Украины по футболу киевское "Динамо" объявило о продолжении сотрудничества с уругвайцем Карлосом Де Пеной, информирует УНН со ссылкой на пресс служба "бело-синих".
Контракт с Карлосом Де Пеной был заключен до 31 декабря 2019 года с опцией автоматического продления на 2 года в случае, если футболист к этой дате проведет определенное количество матчей за "Динамо".
Сказано, что спортсмен сыграл необходимую для продолжения контракта количество матчей, следовательно его контракт с клубом будет действовать до 31 декабря 2021 года.
Стоит отметить, что Де Пена пришел к киевлянам в апреле 2019 года. За этот период полузащитник сыграл за клуб 32 поединка - 6 голов и 6 ассистов.
Напомним, что Де Пена является первым в истории "Динамо" игроком из Уругвая.