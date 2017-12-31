"Динамо" потрапило до числа найкращих клубів в історії Кубку чемпіонів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. В УЄФА склали зведену турнірну таблицю за всю історію виступів Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Найголовнішим у всіх відношеннях клубом в історії Кубку європейських чемпіонів залишився мадридський “Реал”, у якого найбільше трофеїв (12), матчів (416), перемог (249), нічиїх (73), а також забитих (926) і пропущених м’ячів (449).
В середньому мадридці забивали 2,23 гола за матч в Кубку чемпіонів — ні у кого з інших клубів у топ-3 немає навіть і двох м’ячів за гру.
“Арсенал” з Лондона, який займає десяте місце, має найвищий рейтинг серед команд, які ніколи не завойовували головний трофей європейського клубного футболу. Слідом на 11-му рядку розташувалося київське “Динамо” — у нього найвищий рейтинг серед клубів, які жодного разу не грали в фіналі Кубка чемпіонів або Ліги чемпіонів УЄФА.
Додамо, що в топ-10 даної генерації увійшли крім “Реалу”, ще “Баварія” (2-га), “Барселона” (3-тя), “Манчестер Юнайтед”, “Ювентус”, “Мілан”, “Бенфіка”, “Порту”, “Ліверпуль” та “Арсенал”.
Як повідомляв УНН, “Динамо” оголосило п’ять суперників на тренувальному зборі в Іспанії.