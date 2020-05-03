"Динамо" Мілевського та Нойока одержав розгромний виграш в чемпіонаті Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Матч сьомого туру чемпіонату Білорусі з футболу "Бєлшина" - "Динамо-Брест" завершився перемогою гостьової команди, передає УНН з посиланням на прес-службу клубу з Бреста.
Фінальний рахунок зустрічі - 3:0. Автогол Ясюкевіча і голи Гордійчука з Лаптєвим вирішили результат зустрічі.
Склад "Динамо-Брест": Павлюченко, Кікі, Павловець (Шевченко, 80 хвилина), Веретило (к), Нойок, Кисляк, Юзепчук, Савицький, Мілевський (Биков, 73), Гордійчук, Лаптєв (Садовський, 75).
Додамо, ФК "Динамо" набрав 10 балів та посідає 9 місце.