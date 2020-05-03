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"Динамо" Милевского и Нойока получил разгромный выигрыш в чемпионате Беларуси

Киев • УНН

 • 9625 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Матч седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу "Белшина" - "Динамо-Брест" завершился победой гостевой команды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба из Бреста.

"Динамо" Милевского и Нойока получил разгромный выигрыш в чемпионате Беларуси

Финальный счет встречи - 3:0. Автогол Ясюкевича и голы Гордийчука с Лаптевым решили исход встречи.

Состав "Динамо-Брест": Павлюченко, Кики, Павловец (Шевченко, 80 минута), Веретило (к), Нойок, Кисляк, Юзепчук, Савицкий, Милевский (Быков, 73), Гордейчук, Лаптев (Садовский, 75).

Добавим, ФК "Динамо" набрал 10 баллов и занимает 9 место.

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