"Динамо" Милевского и Нойока получил разгромный выигрыш в чемпионате Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Матч седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу "Белшина" - "Динамо-Брест" завершился победой гостевой команды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба из Бреста.
Финальный счет встречи - 3:0. Автогол Ясюкевича и голы Гордийчука с Лаптевым решили исход встречи.
Состав "Динамо-Брест": Павлюченко, Кики, Павловец (Шевченко, 80 минута), Веретило (к), Нойок, Кисляк, Юзепчук, Савицкий, Милевский (Быков, 73), Гордейчук, Лаптев (Садовский, 75).
Добавим, ФК "Динамо" набрал 10 баллов и занимает 9 место.