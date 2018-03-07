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"Динамо" без Мбокані та Гусєва вирушило на матч з "Лаціо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Київське "Динамо" вирушило до столиці Італії Риму, де вже завтра проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА проти "Лаціо", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".

У майбутньому поєдинку головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розраховує на 21 футболіста, 18 з яких потраплять до заявки на матч:

Воротарі: Бойко, Рудько, Маханьков;

Захисники: Хачеріді, Піварич, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Морозюк, Миколенко, Бурда;

Півзахисники: Гармаш, Буяльський, Гонсалес, Циганков, Шепелєв, Шапаренко, Алібеков;

Нападники: Мораес, Бєсєдін, Хльобас.

Зазначимо, що продовжують відновлюватися після травм Георгій Бущан та Дьємерсі Мбокані, також до списку гравців не потрапили Карлос Самбрано, Олег Гусєв та Александар Пантич.

Нагадаємо, що перед грою з римлянами "біло-сині" вирвали перемогу у "Зорі".

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