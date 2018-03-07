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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30296 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45079 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49641 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100033 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89511 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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"Динамо" без Мбокани и Гусева отправилось на матч с "Лацио"

"Динамо" без Мбокани и Гусева отправилось на матч с "Лацио"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Киевское "Динамо" отправилось в столицу Италии Рим, где уже завтра проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против "Лацио", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

В предстоящем поединке главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассчитывает на 21 футболиста, 18 из которых попадут в заявку на матч:

Вратари: Бойко, Рудько, Маханьков;

Защитники: Хачериди, Пиварич, Кендзера, Шабанов, Кадар, Морозюк, Миколенко, Бурда;

Полузащитники: Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Цыганков, Шепелев, Шапаренко, Алибеков;

Нападающие: Мораес, Беседин, Хльобас.

Отметим, что продолжают восстанавливаться после травм Георгий Бущан и Дьемерси Мбокани, также в список игроков не попали Карлос Самбрано, Олег Гусев и Александар Пантич.

Напомним, что перед игрой с римлянами "бело-синие" вырвали победу у "Зари".

Украинские Национальные Новости

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