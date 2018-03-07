"Динамо" без Мбокани и Гусева отправилось на матч с "Лацио"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Киевское "Динамо" отправилось в столицу Италии Рим, где уже завтра проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против "Лацио", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
В предстоящем поединке главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассчитывает на 21 футболиста, 18 из которых попадут в заявку на матч:
Вратари: Бойко, Рудько, Маханьков;
Защитники: Хачериди, Пиварич, Кендзера, Шабанов, Кадар, Морозюк, Миколенко, Бурда;
Полузащитники: Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Цыганков, Шепелев, Шапаренко, Алибеков;
Нападающие: Мораес, Беседин, Хльобас.
Отметим, что продолжают восстанавливаться после травм Георгий Бущан и Дьемерси Мбокани, также в список игроков не попали Карлос Самбрано, Олег Гусев и Александар Пантич.
Напомним, что перед игрой с римлянами "бело-синие" вырвали победу у "Зари".