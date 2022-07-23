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Ділки хотіли незаконно продати амуніції на 8 мільйонів: її конфіскували і передали ЗСУ

Ділки хотіли незаконно продати амуніції на 8 мільйонів: її конфіскували і передали ЗСУ

Київ • УНН

 • 109472 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Українським захисникам передано військову амуніцію вартістю понад 8 млн грн, яку було конфісковано СБУ в ході попередніх спецоперацій в Черкаській області у ділка, який планував її незаконно продати. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані СБУ.

Цитата

«Служба безпеки України запобігла комерційному продажу військового спорядження, яке призначалося для потреб ЗСУ. Тепер ця амуніція на суму 8 млн грн буде передана українським захисникам», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що серед іншого, мова йде про:

  • понад 500 одиниць військової форми та обмундирування: берці, бафи, балаклави, головні убори, маскувальні костюми та костюми хімічного захисту, партію плитоносок тощо;
  • 5 500 бронеплит для бронежилетів.

«Це спорядження було конфісковане СБУ в ході попередніх спецоперацій в Черкаській області»,- інформує СБУ.

У СБУ нагадали, що у червні було викрито на Черкащині ділка, який привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ.

«Крім того, оперативники спецслужби викрили одне із підприємств регіону на спробі привласнення сталі для виготовлення бронежилетів. Зловмисники ввезли на територію України під виглядом гуманітарної допомоги матеріал для бронеплит, який коштував понад 6 млн грн. Утім коли з нього виготовили 5,5 тис. бронеплит, їх не передали на потреби ЗСУ, як це передбачає статус «гуманітарного вантажу», а навпаки – вирішили віддати на продаж», - зазначається в повідомленні.

Так, завдяки спільним діям правоохоронців та Черкаської обласної військової адміністрації вдалося запобігти незаконній реалізації бронеплит. Наразі вони передані на потреби українських захисників.

Доповнення

Правоохоронці викрили керівництво відомої мережі військових магазинів на махінаціях з гуманітарною допомогою для ЗСУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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