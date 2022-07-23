Дельцы хотели незаконно продать амуниции на 8 миллионов: ее конфисковали и передали ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Украинским защитникам передано военное снаряжение стоимостью более 8 млн грн, которое было конфисковано СБУ в ходе предыдущих спецопераций в Черкасской области у делка, который планировал ее незаконно продать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные СБУ.
Цитата
«Служба безопасности Украины предотвратила коммерческую продажу военного снаряжения, которое предназначалось для нужд ВСУ. Теперь эта амуниция на сумму 8 млн грн будет передана украинским защитникам», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что среди прочего, речь идет о:
-
- более 500 единицах военной формы и обмундирования: берцы, бафы, балаклавы, головные уборы, маскировочные костюмы и костюмы химической защиты, партии плитоносок и т.п.;
-
- 5500 бронеплит для бронежилетов.
-
«Это снаряжение было конфисковано СБУ в ходе предварительных спецопераций в Черкасской области», – информирует СБУ.
В СБУ напомнили, что в июне был разоблачен в Черкасской области делок, который присвоил и продавал военную амуницию, предназначенную для ВСУ.
«Кроме того, оперативники спецслужбы разоблачили одно из предприятий региона на попытке присвоения стали для изготовления бронежилетов. Злоумышленники ввезли на территорию Украины под видом гуманитарной помощи материал для бронеплит, который стоил более 6 млн грн. Впрочем, когда из него изготовили 5,5 тыс. бронеплит, их не передали на нужды ВСУ, как это предполагает статус «гуманитарного груза», а наоборот – решили отдать на продажу», - отмечается в сообщении.
Так, благодаря совместным действиям правоохранителей и Черкасской областной военной администрации удалось предотвратить незаконную реализацию бронеплит. Они переданы на нужды украинских защитников.
Дополнение
Правоохранители разоблачили руководство известной сети военных магазинов на махинациях с гуманитарной помощью для ВСУ.