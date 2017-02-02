Діагноз системі: щогодини в Україні від раку грудей помирає одна жінка

На сьогодні, фахівці констатують, що у світі стрімко зростає кількість онкохворих. До прикладу, за даними американських вчених, які були озвучені під час конференції Американської асоціації сприяння розвитку науки, за минулі десять років рівень захворюваності на рак виріс на 33%.

Водночас, у ВООЗ прогнозують, що до 2030 року смертність від раку зросте на 45%, в порівнянні з рівнем 2007 року.

Що стосується України, то у нас щорічно реєструється близько 170 тисяч нових випадків онкозахворювань, і 85 тисяч пацієнтів від них помирають.

Національний Канцер-реєстр раку свідчить про те, що у 2015 році смертність хворих до 1 року з моменту встановлення діагнозу “злоякісне новоутворення” (рак — ред.) становила 31,3%. Тобто третина пацієнтів, в яких діагностовано онкологічну хворобу — помирають....

У ВООЗ при цьому підрахували, що рак легенів — посідає перше місце в рейтингу смертельних захворювань. Водночас, “першість” у структурі онкологічної захворюваності та онкологічної смертності жінок вже декілька років поспіль тримає — рак молочної залози.

Експерти організації фіксують ріст захворюваності на рак молочної залози у країнах, що розвиваються, і Україна — не виключення.

Причин цьому декілька. Так, фахівці наголошують, що перша зброя проти раку — це рання діагностика хвороби. Однак, у нашій державі за 25 років незалежності так і не створено досі і не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань. Це перше. А друге — наші громадяни через безліч економічних і соціальних проблем не мають культури піклування про себе.

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Про наднизький рівень ранньої діагности раку грудей в України красномовно свідчать сумні дані статистики:

— щороку на рак грудей хворіє 16 тисяч українок

— кожні 30 хвилин лікарі виявляють новий випадок раку молочної залози

— кожну годину від цієї хвороби помирає одна жінка.

— щорічно онкологія грудей забирає життя майже 7,5 тисяч українських жінок.

Дослідження медиків говорять і про те, що вірогідність захворіти на рак молочної залози протягом життя у будь-якої жінки складає приблизно 12%.

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За відсутності державної системи профілактики та діагности ракових захворювань, кожен має нести відповідальність за свої здоров’я самостійно.

Безліч сучасних лікувальних закладів в Україні сьогодні готові запропонувати і жінкам і чоловікам програми обстеження всього тіла — онкоскринінги.

Звичайно, що часом вартість таких обстежень — не кожному українцю по кишені. Проте, завжди треба пам’ятати, що лікувати хвороби в рази дорожче, аніж вживати заходів для її профілактики.

Окрім регулярних обстежень організму (навіть без симптомів хвороби) лікарі радять берегти своє здоров’я повсякдень. Тут у нагоді стануть фізичні справи, правильне харчування та хороший сон. А якщо позбутися негативних звичок, таких, як паління чи вживання алкоголю, то ризики захворіти на онко знижуються щонайменше на 40%.

Тож, до Всесвітнього дня боротьби з раком варто кожному українцю згадати про свій організм, подбати про нього та відвідати лікаря, чим, можливо, навіть, гарантувати собі життя!

Довідково: Онкологічний скринінг, як правило, включає в себе магнітно-резонансну томаграфію (МРТ — ред.) та комп’ютерну томографію (КТ — ред.). Унікальність КТ досліджень, в свою чергу, полягає у тому, що це є універсальний метод пошарового дослідження тонких шарів тканин.

За словами онколога МЦ “Клініка Спіженко” Антона Шкіряка, скринінг є своєрідним моніторингом стану організму.

“Інакше кажучи — це певне бачення здоров’я людини. Первинна профілактика будь-яких пухлин, або будь-якого захворювання, передбачає певний обсяг обстежень, аналізів, які дозволять сформувати технічну карту здоров’я людини. На основі цієї технічної карти, якщо немає відхилень і пацієнт не потребує лікування — він отримує рекомендації, згідно яких продовжуєте щасливо та активно жити.

У разі якщо під час скринінгу, обстеження, здачі аналізів крові у пацієнта виявляють ті чи інші відхилення, або ті чи інші хвороби — це дозволяє лікарю передбачити певні проблеми, які можуть виникнути у пацієнта через рік, два, п’ять, десять і навіть двадцять років.

Тобто ви можете пролікувати ту чи іншу хворобу і убезпечити себе від виникнення більш грізного онкологічного захворювання завчасно”, — розповів він.