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Диагноз системе: каждый час в Украине от рака груди умирает одна женщина

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком, провозглашенный "Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями". Цель международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями - повысить осведомленность населения об опасности рака, методах профилактики и раннего выявления этого заболевания, передает УНН.

Диагноз системе: каждый час в Украине от рака груди умирает одна женщина

На сегодня, специалисты констатируют, что в мире стремительно растет количество онкобольных. К примеру, по данным американских ученых, которые были озвучены на конференции Американской ассоциации содействия развитию науки, за прошедшие десять лет уровень заболеваемости раком вырос на 33%.

В то же время, в ВОЗ прогнозируют, что до 2030 года смертность от рака возрастет на 45%, по сравнению с уровнем 2007 года.

Что касается Украины, то у нас ежегодно регистрируется около 170 тыс. новых случаев онкозаболеваний, и 85 тыс. пациентов от них умирают.

Национальный канцер-регистр рака свидетельствует о том, что в 2015 году смертность больных до 1 года с момента установления диагноза "злокачественное новообразование" (рак - ред.) составляла 31,3%. То есть треть пациентов, у которых диагностирована онкологическую болезнь - умирают...

ВОЗ при этом подсчитали, что рак легких - занимает первое место в рейтинге смертельных заболеваний. В то же время, "первенство" в структуре онкологической заболеваемости и онкологической смертности женщин уже несколько лет подряд держит - рак молочной железы.

Эксперты организации фиксируют рост заболеваемости раком молочной железы в развивающихся странах, и Украина - не исключение.

Причин этому несколько. Так, специалисты отмечают, что первое оружие против рака - это ранняя диагностика болезни. Однако, в нашей стране за 25 лет независимости так и не создано до сих пор и не существует единой системы профилактики онкозаболеваний. Это первое. А второе - наши граждане из-за множества экономических и социальных проблем не имеют культуры заботы о себе.

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О сверхнизком уровне ранней диагностики рака груди в Украине красноречиво свидетельствуют печальные данные статистики:

- ежегодно раком груди заболевает 16 000 украинок;

- каждые 30 минут врачи обнаруживают новый случай рака молочной железы;

- каждый час от этой болезни умирает одна женщина;

- ежегодно онкология груди уносит жизни почти 7 500 украинских женщин.

Исследования медиков говорят и о том, что вероятность заболеть раком молочной железы в течение жизни у любой женщины составляет примерно 12%.

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При отсутствии государственной системы профилактики и диагностики раковых заболеваний, каждый должен нести ответственность за свои здоровье самостоятельно.

Множество современных лечебных учреждений в Украине сегодня готовы предложить и женщинам, и мужчинам программы обследования всего тела - онкоскрининга.

Конечно, стоимость таких обследований - не каждому украинцу по карману. Однако, всегда надо помнить, что лечить болезни в разы дороже, чем принимать меры для ее профилактики.

Кроме регулярных обследований организма (даже без симптомов болезни) врачи советуют беречь свое здоровье повседневно. Здесь пригодятся физические упражнения, правильное питание и хороший сон. А если избавиться от негативных привычек, таких, как курение или употребление алкоголя, то риски заболеть онкологией снижаются минимум на 40%.

Поэтому, к Всемирному дню борьбы с раком стоит каждому украинцу вспомнить о своем организме, позаботиться о нем и посетить врача, чем, возможно, даже гарантировать себе жизнь!

Справка: Онкологический скрининг, как правило, включает в себя магнитно-резонансную томаграфию (МРТ - ред.) и компьютерную томографию (КТ - ред.). Уникальность КТ исследований, в свою очередь, состоит в том, что это универсальный метод послойного исследования тонких слоев тканей.

По словам онколога МЦ "Клиника Спиженко" Антона Шкиряка, скрининг является своеобразным мониторингом состояния организма.

"Иначе говоря - это определенное видение здоровья человека. Первичная профилактика любых опухолей, или любого заболевания, предполагает определенный объем обследований, анализов, которые позволят сформировать техническую карту здоровья человека. На основе этой технической карты, если нет отклонений и пациент не нуждается в лечении - он получает рекомендации, согласно которым продолжаете счастливо и активно жить.

В случае если во время скрининга, обследования, сдачи анализов крови у пациента обнаруживают те или иные отклонения, или те или иные болезни - это позволяет врачу предусмотреть определенные проблемы, которые могут возникнуть у пациента через год, два, пять, десять и даже двадцать лет.

То есть вы можете пролечить ту или иную болезнь и обезопасить себя от возникновения более грозного онкологического заболевания заблаговременно", - рассказал он.

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