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"Дежавю Езугбая": залізничники України повторюють долю своїх колег з Грузії часів Саакашвілі

"Дежавю Езугбая": залізничники України повторюють долю своїх колег з Грузії часів Саакашвілі

Київ • УНН

 • 40829 перегляди

Михайло Саакашвілі неспроста виступив на захист правління "Укрзалізниці", проти якого збираються страйкувати українські залізничники

КИЇВ. 9 березня. УНН. 22 жовтня 2012 року генеральний директор ТОВ "Грузинська залізниця" Іраклій Езугбая (часів президентства Михайла Саакашвілі) подав у відставку. Це сталося напередодні загальнонаціонального страйку грузинських залізничників. Зараз Езугбая відповідає за комерційну діяльність в "Укрзалізниці" (УЗ), а українські залізничники готуються до всеукраїнського страйку. В "дежавю Езугбая", його зв'язках з Михайлом Саакашвілі і звинуваченнях в корупції, розбирався УНН.

"Дежавю" з різницею в 9 років

"На грузинській залізниці - дуже складна ситуація. Співробітники працюють в нестерпних умовах. Існуюча там ситуація не відповідає ніяким нормам - ні з точки зору зарплат, спецодягу і, що найголовніше, ні з точки зору ставлення до співробітників", - коментував ситуацію 22 жовтня 2012 року голова Об'єднаних профспілок Грузії Іраклій Петріашвілі. За його словами, мінімальна зарплата рядових залізничників становила 270 ларі (близько 160 доларів), в той час як топ-менеджмент "отримував величезні зарплати і премії".

В Україні зараз буквально аналогічна ситуація. Залізничникам не виплачують зарплати, а якщо і виплачують, то інакше як "геноцидом" вони це не називають. Наприклад, працівник "УЗ" з вислугою років може отримувати 5000 грн, а це 178 доларів, всього на 18 доларів більше, ніж в Грузії в 2012 році. При цьому на зарплату глави правління "УЗ" Володимира Жмака (625 тисяч грн) цей працівник міг би жити 10 років. Тому відразу дві профспілкові організації залізничників заявили про підготовку до страйків і пригрозили зупинкою залізничного руху.

"Саакашвілі - Жмак - Езугбая"

Жмак був призначений главою "УЗ" в серпні 2020 року. Його відразу ж прозвали людиною експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, та й він сам зв'язку не приховував. В одному з інтерв'ю він говорив, що у нього "дружні" відносини з Саакашвілі і він спілкується з ним, як і з колишніми товаришами з університету. Але не тільки університет пов'язує главу "УЗ" з Саакашвілі. Коли останній очолював Одеську обласну держадміністрацію, Жмак був у нього заступником і саме тоді, як він каже, йому сподобався радник Саакашвілі з питань інфраструктури Іраклі Езугбая, колишній глава грузинської залізниці. За словами Жмака, призначення Езугбая керівником вантажних перевезень в "УЗ" було першим його кадровим рішенням на посаді глави держкомпанії. Це рішення відразу ж зазнало критики, адже Грузія висунула офіційні звинувачення Езугбая у розкраданні 40 млн доларів залізниці Грузії. Але Жмак, коментуючи це, пояснював все політичним переслідуванням.

"Бізнес Езугбая на рейках"

До призначення в "УЗ" Езугбая керував приватною компанією "Дженерал контейнер Сервісес", яка займається залізничними вантажними перевезеннями, а серед її засновників значиться грузинська компанія "Рісо", що отримала в концесію Чорноморський порт влітку минулого року. Одним з головних і одночасно скандальних рішень Езугбая з вантажоперевезень було зниження тарифу на послуги "Укрзалізниці", що означало "плюс" для бізнесу і "мінус" для держкомпаній. За оцінками нардепів, таке рішення може спричинити технічний дефолт "Укрзалізниці", тому вони звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою перевірити рішення Езугбая, а також з'ясувати, чи не діяв грузинський чиновник в своїх інтересах і інтересах "дружніх компаній", приймаючи такі рішення.

Серед тих, хто підписував звернення до прем'єр-міністра щодо "схем Езугбая" значиться народний депутат Роберт Горват. Але, за словами політика, відповіді прем'єр-міністра з цих питань він не бачив до сьогоднішнього дня.

"Грузинське крило" УЗ

Тим часом журналісти різних видань вважають, що в так зване "грузинське крило Укрзалізниці" входять не тільки Михайло Саакашвілі і його колишні підлеглі Володимир Жмак і Іраклі Езугбая, а й деякі представники НАБУ. Наприклад детектив НАБУ Денис Гюльмамедов, який розслідував корупційні порушення в "УЗ" і серед них надання пільг на вантажоперевезення, після призначення туди Жмака і Езугбая і по суті легалізації ними цих пільг - подібних заяв більше не робить, при тому що доходи "УЗ" від вантажоперевезень у 2020 році істотно скоротилися. А це основне джерело доходів держкомпанії, яке безпосередньо впливає і на рівень зарплат колективу залізничників. Збіг чи ні, але Гюльмамедов у 2019 році став отримувати від фонду "Відродження" Джорджа Сороса гонорари. Ці фонди також пов'язують з фінансуванням політичної діяльності Михайла Саакашвілі.

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