“Дежавю Эзугбая”: железнодорожники Украины повторяют судьбу своих коллег из Грузии времен Саакашвили

КИЕВ. 9 марта. УНН. 22 октября 2012 года Генеральный директор ООО “Грузинская железная дорога” Ираклий Эзугбая (времен президентства Михаила Саакашвили) подал в отставку. Это случилось накануне общенациональной забастовки грузинских железнодорожников. Сейчас Эзугбая отвечает за коммерческую деятельность в “Укрзализныци” (УЗ), а украинские железнодорожники готовятся к всеукраинской забастовке. В “дежавю Эзугбая”, его связях с Михаилом Саакашвили и обвинениях в коррупции, разбирался УНН.

“Дежавю” с разницей в 9 лет

“На грузинской железной дороге — очень сложная ситуация. Сотрудники работают в невыносимых условиях. Существующая там ситуация не соответствует никаким нормам — ни с точки зрения зарплат, спецодежды и, что самое главное, ни с точки зрения отношения к сотрудникам ”, - комментировал ситуацию 22 октября 2012 года председатель Объединенных профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили. По его словам, минимальная зарплата рядовых железнодорожников составляла 270 лари (около 160 долларов), в то время как топ-менеджмент “получал огромные зарплаты и премии”.

В Украине сейчас буквально аналогичная ситуация. Железнодорожникам не выплачивают зарплаты, а если и выплачивают, то иначе как “геноцидом” они это не называют. Например, работник “УЗ” с выслугой лет может получать 5000 грн, а это 178 долларов, всего на 18 долларов больше, чем в Грузии в 2012 году. При этом на зарплату главы правления “УЗ” Владимира Жмака (625 тысяч грн) этот работник мог бы жить 10 лет. Поэтому сразу две профсоюзные организации железнодорожников заявили о подготовке к забастовкам и пригрозили остановкой железнодорожного движения.

“Саакашвили — Жмак- Эзугбая”

Жмак был назначен главой “УЗ” в августе 2020 года. Его сразу же прозвали человеком экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, да и он сам связи не скрывал. В одном из интервью он говорил, что у него “дружеские” отношения с Саакашвили и он общается с ним, как и с бывшими товарищами из университета. Но не только университет связывает главу “УЗ” с Саакашвили. Когда последний возглавлял Одесскую областную госадминистрацию, Жмак был у него заместителем и именно тогда, как он говорит, ему приглянулся советник Саакашвили по вопросам инфраструктуры Иракли Эзугбая, бывший глава грузинской железной дороги. По словам Жмака, назначение Эзугбая руководителем грузовых перевозок в “УЗ” было первым его кадровым решением в должности главы госкомпании. Это решение сразу же подверглось критике, ведь Грузия предъявила официальные обвинения Эзугбая в хищении 40 млн долларов железной дороги Грузии. Но Жмак, комментируя это, объяснял все политическим преследованием.

“Бизнес Эзугбая на рельсах”

До назначения в “УЗ” Эзугбая руководил частной компанией “Дженерал контейнер сервисес”, которая занимается железнодорожными грузовыми перевозками, а среди ее основателей значится грузинская компания “Рисоил”, получившая в концессию Черноморский порт летом прошлого года. Одним из главных и одновременно скандальных решений Эзугбая по грузоперевозкам было снижение тарифа на услуги “УЗ”, что означало “плюс” для бизнеса и “минус” для госкомпаний. По оценкам нардепов, такое решение может повлечь технический дефолт “Укрзализныци”, поэтому они обратились к премьер —министру Денису Шмыгалю с требованием проверить решения Эзугбая, а также выяснить, не действовал ли грузинский чиновник в своих интересах и интересах “дружественных компаний”, принимая такие решения.

Среди тех, кто подписывал обращение к премьер-министру по “схемам Эзугбая” значится народный депутат Роберт Горват. Но по словам политика, ответа премьер-министра по этим вопросам он не видел до сегодняшнего дня.

“Грузинское крыло” УЗ

Тем временем журналисты различных изданий полагают, что в так называемое “грузинское крыло Укрзализныци” входят не только Михаил Саакашвили и его бывшие подчиненные Владимир Жмак и Иракли Эзугбая, но и некоторые представители НАБУ. К примеру детектив НАБУ Денис Гюльмамедов, который расследовал коррупционные нарушения в “УЗ” и среди них предоставление льгот на грузоперевозки, после назначения туда Жмака и Эзугбая и по сути легализации ими этих льгот — подобных заявлений больше не делает, при том что доходы “УЗ” от грузоперевозок в 2020 году существенно сократились. А это основной источник доходов госкомпании, который непосредственно влияет и на уровень зарплат коллектива железнодорожников. Совпадение или нет, но Гюльмамедов в 2019 году стал получать от фонда “Видродження” Джорджа Сороса гонорары. Эти фонды также связывают с финансированием политической деятельности Михаила Саакашвили.