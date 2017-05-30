Деякі столичні тролейбуси тимчасово змінять рух
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Завтра, 31 травня, столичні тролейбуси маршрутів №30, 31, 37, 50, 50к, 91Н тимчасово змінять маршрут. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
У зв’язку з ремонтом контактної мережі тролейбуса по проспекту Володимира Маяковського 31 травня 2017 року з 00 год. до 5 год. вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №30, 31, 37, 50, 50к, 91Н, а саме:
- рух тролейбусних маршрутів №№ 30, 31, 37, 50, 50к закривається;
- рух нічного тролейбусного маршруту № 91Н буде організовано по трасі:Залізничний вокзал Центральний - вул. Антоновича - бульвар Дружби Народів - проспект Соборності - вул. Будівельників - проспект Визволителів - бульвар Перова - Керченська площа – проспект Ватутіна - в зворотному напрямку за діючою трасою.
Як повідомляв УНН, на Відрадному проспекті у Києві 31 травня буде частково обмежено рух транспорту.