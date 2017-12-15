Деякі АЗС підвищили ціни на скраплений газ - моніторинг

КИЇВ. 15 грудня. УНН. За даними моніторингу цін на паливо на українських АЗК, станом на 15 грудня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar становить 29,87 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.