Дев'ятьох британських військових звільнили за вживання наркотиків

Дев'ять членів екіпажу підводного човна, який є однією з чотирьох підводних човнів ВМС Великобританії, які мають в оснащенні вісім ядерних ракет Trident, були звільнені після позитивного тесту на наркотики.

"Ми не допускаємо зловживання наркотиками службовим персоналом. Ті, хто виявився невідповідним нашим високим стандартам, стикаються з службою", - сказав представник Королівського флоту.

Джерело підтвердило виданню, що дев'ять членів екіпажу отримали позитивний результат тесту на вживання препарату класу А та вже були звільнені. Один з військовослужбовців, як повідомляється, окрім іншого мав сексуальний контакт з повією в басейні під час служби.

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