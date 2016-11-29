Дев'ять осіб досі перебувають у лікарні після пожежі в нічному клубі Львова

Повідомляється, що одна людина знаходиться у вкрай важкому стані.

Всім пацієнтам надається медична допомога в повному обсязі відповідно до протоколів МОЗ України.

Всього за медичною допомогою звернулось 26 осіб.

Нагадаємо, вночі 27 листопада у львівському клубі Sрace сталася пожежа.