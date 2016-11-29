Дев'ять осіб досі перебувають у лікарні після пожежі в нічному клубі Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Станом на 6 год. 29 листопада на лікуванні перебувають дев’ять осіб, з числа 14-ти госпіталізованих під час пожежі в нічному клубі у Львові. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.
Повідомляється, що одна людина знаходиться у вкрай важкому стані.
Всім пацієнтам надається медична допомога в повному обсязі відповідно до протоколів МОЗ України.
Всього за медичною допомогою звернулось 26 осіб.
Нагадаємо, вночі 27 листопада у львівському клубі Sрace сталася пожежа.