Девять человек до сих пор находятся в больнице после пожара в ночном клубе Львова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По состоянию на 6 часов. 29 ноября на лечении находятся девять человек, из числа 14-ти госпитализированных при пожаре в ночном клубе во Львове. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
Сообщается, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии.
Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме в соответствии с протоколами МОЗ Украины.
Всего за медицинской помощью обратилось 26 человек.
Напомним, ночью 27 ноября во львовском клубе Sрace произошел пожар.