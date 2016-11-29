Девять человек до сих пор находятся в больнице после пожара в ночном клубе Львова

Сообщается, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме в соответствии с протоколами МОЗ Украины.

Всего за медицинской помощью обратилось 26 человек.

Напомним, ночью 27 ноября во львовском клубе Sрace произошел пожар.