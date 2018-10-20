Дев'ять очок українця не врятували "Атланту" від другої поразки в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У третій змагальний день регулярного чемпіонату НБА відбулась низка поєдинків в одному з яких “Атланта” центрового Олексія Леня в гостях змагалася проти “Мемфіса”, передає кореспондент УНН.
Стартову частину “Атланта” програла по всім параметрам (10:27), але кінцівка першої чверті була за ними і “Яструби” практично наздогнали опонентів — 37:33.
Наш “бігмен” у першій чверті запам’ятався тільки слем-данком та своєчасною результативною передачею. У другій чверті Лень додав до своєї скарбнички триочкове влучання з кута. Надалі партнери нечасто загравали українця для атаки і загалом за 26:16 хвилини набрав 9 очок (3/7 двоочкові, 1/1 триочкові) при 4 підбираннях, 2 передачах і 2 втратах, а його команда поступилася 117:131.
Відзначимо, що “Хокс” мають 2 поразки в 2 матчах, а “Гріззліс” 1 звитягу при 1 поразці.