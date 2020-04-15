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Децентралізація: уряд затвердив перспективні плани для трьох областей

Децентралізація: уряд затвердив перспективні плани для трьох областей

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кабінет міністрів затвердив перспективні плани об'єднання громад для Харківської, Миколаївської та Житомирської областей. Про це у своєму Telegram-каналі написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

“Уряд продовжує реформу децентралізації. Кабінет міністрів затвердив перспективні плани для Харківської, Миколаївської та Житомирської областей”, - написав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що для нього реформа децентралізації влади залишається одним із ключових елементів розбудови країни. Вже провели багато перемовин з органами місцевого самоврядування, народними депутатами, експертами та суспільством.

“Перспективні плани стануть основою адміністративно-територіального устрою базового рівня. Мета уряду – створення спроможних громад, що матимуть якісні сервісні послуги, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства”, - додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, розгляд перспективних планів на уряді планується до кінця квітня.

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