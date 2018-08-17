Детінізація зарплат: за сім місяців донараховано 167 млн грн ЄСВ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У результаті перевірок, проведених податківцями, у січні-липні поточного року донараховано до сплати 607 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 167 млн грн ЄСВ та 26 млн грн військового збору, передає УНН з посиланням на ДФС.
"За результатами перевірок суб’єктів господарювання, які виплачували найманим працівникам заробітну плату з порушенням законодавства, протягом січня-липня поточного року донараховано до сплати 607 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 167 млн грн ЄСВ та 26 млн грн військового збору", - сказано у повідомленні.
До територіальних органів Держпраці передано інформацію про порушення щодо 670 роботодавців.
Крім того, для запобігання мінімізації зарплат з роботодавцями проведено роз’яснювальні роботи про збільшення фонду оплати праці. За результатами цього 29,2 тис. роботодавців підвищили рівень виплат.
Також, як уточнили в ДФС, на засіданнях комісій та робочих груп при органах виконавчої влади, в яких беруть участь представники податківців, заслухано 11,7 тис. роботодавців, які нараховують зарплату у незначних розмірах або на рівні законодавчо встановленого мінімуму. Внаслідок цього рівень оплати праці підвищили 10,4 тис. підприємств.
Нагадаємо, у І півріччі реальні зарплати українців зросли на 12%, порівняно із відповідним періодом минулого року.