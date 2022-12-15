Детективи БЕБ у Львівській області вилучили готівку та електронні цигарки на понад 26 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області виявили та вилучили 28 тис. електронних сигарет орієнтовною вартістю близько 10 млн грн. Також було вилучено готівки, отриманої внаслідок злочинної діяльності на понад 16,5 млн грн, передає УНН із посиланням на БЕБ.
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Співробітники БЕБ з’ясували, що група осіб організувала розгалужену мережу збуту контрабандних підакцизних товарів іноземного походження.
Електронні цигарки продавали через соціальні мережі та у торговельних закладах Львова.
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«Під час обшуків також вилучено транспортні засоби, які перевозили підакцизні товари, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони, сервери, системи відеоконтролю тощо. Загальна вартість вилученого становить близько 30 млн грн.», - повідомляють у Бюро.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, встановлюється повне коло причетних осіб.
Нагадаємо
Бюро економічної безпеки в рамках обшуків вилучило майно компанії, що має зв'язки з росією та білоруссю, на суму понад 50 млн грн. Ухвалами столичного суду на нього накладено арешт.