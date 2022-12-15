Детективы БЭБ во Львовской области изъяли наличные и электронные сигареты более чем на 26 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области обнаружили и изъяли 28 тысяч электронных сигарет ориентировочной стоимостью около 10 млн грн. Также были изъяты наличные деньги, полученные в результате преступной деятельности более чем на 16,5 млн грн, передает УНН со ссылкой на БЭБ.
Детали
Сотрудники БЭБ выяснили, что группа лиц организовала разветвленную сеть сбыта контрабандных подакцизных товаров иностранного происхождения.
Электронные сигареты продавали через социальные сети и в торговых заведениях Львова.
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«Во время обысков также изъяты транспортные средства, которые перевозили подакцизные товары, черновую бухгалтерию, мобильные телефоны, серверы, системы видеоконтроля и т.д. Общая стоимость изъятого составляет около 30 млн грн», – сообщают в Бюро.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, устанавливается полный круг причастных лиц.
Напомним
Бюро экономической безопасности в рамках обысков изъяло имущество компании, имеющей связи с россией и беларусью, на сумму более 50 млн грн. По постановлениям столичного суда на него наложен арест.