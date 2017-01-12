Десять тисяч вареників приготували для військовослужбовців з Хмельниччини
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 січня. УНН. За три дні небайдужі мешканці села Кам'янка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області наліпили 10 тис. вареників із картоплею для військовослужбовців з Хмельниччини, які служать в АТО. Про це мер Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич написав на власній сторінці у соцмережі, повідомляє УНН.
Вареники зварили і залили смальцем. Жінки кажуть, що на сході країни нині служить 300 військовослужбовців з Кам'янеччини. Окрім вкрай необхідних речей просили привезти вареники. Також окрім вареників із картоплею військовим передали і десятки літрів квашеної капусти. Її приготували працівниці міського Центру зайнятості.
Вже завтра ввечері військові отримають смаколики від земляків, а також більше 15 найменувань необхідних речей.