Десять тысяч вареников приготовили для военнослужащих из Хмельницкой области

Вареники сварили и залили смальцем. Женщины говорят, что на востоке страны в настоящее время служит 300 военнослужащих из Каменецкого района. Кроме крайне необходимых вещей просили привезти вареники. Также кроме вареников с картошкой военным передали и десятки литров квашеной капусты. Ее приготовили работницы городского Центра занятости.

Уже завтра вечером военные получат вкусности от земляков, а также более 15 наименований необходимых вещей.