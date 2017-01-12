Десять тысяч вареников приготовили для военнослужащих из Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 января. УНН. За три дня неравнодушные жители села Каменка Каменец-Подольского района Хмельницкой области налепили 10 тыс. вареников с картошкой для военнослужащих из Хмельницкой области, которые служат в АТО. Об этом мэр Каменец-Подольского Михаил Симашкевич написал на своей странице в соцсети, сообщает УНН.
Вареники сварили и залили смальцем. Женщины говорят, что на востоке страны в настоящее время служит 300 военнослужащих из Каменецкого района. Кроме крайне необходимых вещей просили привезти вареники. Также кроме вареников с картошкой военным передали и десятки литров квашеной капусты. Ее приготовили работницы городского Центра занятости.
Уже завтра вечером военные получат вкусности от земляков, а также более 15 наименований необходимых вещей.