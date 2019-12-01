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"Десна" здобула перемогу у центральній зустрічі туру УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Чернігівська “Десна” святкувала 9 виграш в чемпіонаті України в домашньому матчі 16 туру проти “Олександрії”, передає кореспондент УНН.

Результат матчу був зроблений у першу 15-хвилинку другої половини, коли Дмитро Хльобас відзначився результативним ударом у нижній кут, знаходячись в центрі карної зони. Також Філіппов скористався метушнею у штрафній “Олександрії” і розстріляв воротаря гостей — 2:0.

Примітно, що “Олександрія” останній раз до цього моменту в УПЛ пропускала більше одного голу за матч ще 24 серпня і саме у грі з “Десною”.

Додамо, обидві команди знаходяться у топ-5 турнірної таблиці: “Десна” з 30 очками поки вийшла на 3-й рядок, а “Олександрія” 5-та (27).

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