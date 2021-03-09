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"Десна" розгромною перемогою над "Рухом" продовжила боротьбу за топ-3 УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. У чемпіонаті України з футболу чернігівська "Десна" змагалася із "Рухом" на стадіоні "СКІФ" у Львові, передає кореспондент УНН.

Деталі

В середині тайму рахунок у матчі відкрив Євгеній Чепуренко, а наприкінці тайму Єгор Картушов його подвоїв.

В середині другої половини рахунок став розгромним — 4:0. Спочатку відзначився Пилип Будківський з пенальті, а далі Гуцуляк надіслав м’яч під дальню стійку воріт.

Таким чином у 40-му виїзному матчі в УПЛ “Десна” здобула перемогу, яка стала 50-ю в тренерській кар’єрі Рябоконя.

Доповнення

“Десна” набрала 30 очок і лише на два бали поступається від “Зорі”, яка йде третьою. “Рух” 12-й (13 балів).

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