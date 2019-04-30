Десантнику з Чехії загрожує довічне ув’язнення за участь у бойових діях на Донбасі

У суді міста Пардубіце 29 квітня відбулося чергове слухання. Суд заслухав десантника і офіцера Генерального штабу армії Чехії Іво Зелінку, який вказав на Ешту. За ствердженням сторони обвинувачення, військовослужбовець протягом трьох тижнів займався охороною окопів і виконував побічні роботи у сепаратистів, зокрема, доглядав за зброєю, а також брав участь у обстрілах.

"Зі своїми колегами ми виявили його анонімний профіль в Інтернеті, де були фотографії, які наочно демонструють його перебування в Україні. Він був на них біля культових пам'яток в повному обмундируванні російської армії зі своєю особистою зброєю АК-74", - сказав Зелінка.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачення підсудного почалось у 2016 році. Тоді було проведено тендер на 43-й повітряно-десантний батальйон у Хрудімі, куди хотів вступати Ешту. Проте під час відбору йому не вдалося пройти психологічне тестування, його перевели до артилерійського полку, де він був кухарем.

За звинуваченням у тероризмі Ешту може отримати від 12 до 20 років у в'язниці, або навіть довічний термін. За попередньою інформацією, вирок оголосять 17 травня.

Як повідомляв УНН, обласний суд у чеському місті Пардубіце приступив до розгляду справи військовослужбовця, якого звинувачують у тероризмі через участь у бойових діях на стороні проросійських бойовиків на Сході України.